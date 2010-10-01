Футбол
ProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Происшествия
В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»
Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Религия
Рождество предложили перенести на Украине
Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Футбол
Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
Политика
На местных выборах в Гонконге победила оппозиция
Политика
Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ
Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.