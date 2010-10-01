Футбол

ProstoProSportProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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Источник: «Ювентус» продолжает переговоры по Алексею Миранчуку

Спорт-Экспресс02:39

«Ювентус» подозревает, что агенты Миранчука ведут переговоры с другими клубами

Матч ТВ03:42

В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

Чемпионат04:13

«Ювентус» ведет переговоры по Миранчуку, сам игрок хочет в Турин (Calciomercato)

Sports.ru03:36

Шум во благо. Миранчук уйдет, но не в «Ювентус»

Sportbox.RU06:20

В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами

Советский спорт04:52

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Metaratings04:30
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

RT на русском вчера в 04:07
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
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Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
ФедералПресс 23 ноября в 19:17
Происшествия

В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»

Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
РИА Новости 05:03
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Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
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Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro 04:48
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок

Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Газета.Ru 07:35
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

РБК 04:31
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева

РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Политика

Лукашенко считает Калининград «нашей областью»

Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Газета.Ru 07:48
Политика

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
REGNUM вчера в 22:11
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
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В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков

Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Территория новостей 06:30
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
Религия

Рождество предложили перенести на Украине

Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Вечерняя Москва 07:32
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В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
Политика

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости 01:53
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Общество

Британцы отказываются содержать принца Гарри и Меган Маркл

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Футбол

Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
РБК 06:30
Политика

На местных выборах в Гонконге победила оппозиция

Новая газета 01:47
Политика

Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ

Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).
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В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
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