Футбол
ProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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Футбол
«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции
Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.
Здоровье
Пьянству бой: чем новая шоферская медкомиссия поможет алкоголикам
Введение новых анализов для получения одобрения водительской комиссии поможет обнаружить начальную стадию алкоголизма или наркомании.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Политика
Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей
На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.
Транспорт
Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Музыка
Представительница Польши победила на детском «Евровидении»
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Общество
В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат
В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Экономика
Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Происшествия
Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.