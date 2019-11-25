Футбол

ProstoProSportProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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Источник: «Ювентус» продолжает переговоры по Алексею Миранчуку

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«Ювентус» подозревает, что агенты Миранчука ведут переговоры с другими клубами

Матч ТВ03:42

В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

Чемпионат04:13

«Ювентус» ведет переговоры по Миранчуку, сам игрок хочет в Турин (Calciomercato)

Sports.ru03:36

Шум во благо. Миранчук уйдет, но не в «Ювентус»

Sportbox.RU06:20

В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами

Советский спорт04:52

Трансфер Миранчука в Европу — супер. Но ехать в «Ювентус» — самоубийство

Sport24.ru09:45
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