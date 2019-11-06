Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВМиранчук в матче с «Ювентусом» повторил достижение Роналду

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, отличившийся в матче с «Ювентусом», повторил достижение Криштиану Роналду. Россиянин стал первым игроком с сезона-2013/14, который смог поразить ворота туринцев в Лиге чемпионов в домашнем и гостевом матчах.
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