Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, отличившийся в матче с «Ювентусом», повторил достижение Криштиану Роналду. Россиянин стал первым игроком с сезона-2013/14, который смог поразить ворота туринцев в Лиге чемпионов в домашнем и гостевом матчах.

Миранчук в матче с «Ювентусом» повторил достижение Роналду

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