Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»

Sport24.ru12:47

Мирча Луческу: «Рад оставить след в истории „Зенита“. Со мной команда набрала 79 очков из 100»

Sports.ru13:45

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

Спорт-Экспресс17:21

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Бомбардир.ру13:17

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Sportbox.RU17:39

Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»

Евро-футбол.ру13:51

Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам

Gazeta.SPb18:58
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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