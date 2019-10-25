Футбол
Спорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»
Sport24.ruвчера в 12:47
Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»
Евро-футбол.рувчера в 13:51
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.
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В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
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Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
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Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
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Бутина пояснила, почему частично признала вину в США
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия для возможного начала новой операции в Сирии
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
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«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
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Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.