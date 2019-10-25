Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»

Sport24.ruвчера в 12:47

Мирча Луческу: «Рад оставить след в истории „Зенита“. Со мной команда набрала 79 очков из 100»

Sports.ruвчера в 13:45

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Луческу: «В „Зените“ только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

Бомбардир.рувчера в 13:17

Мирча Луческу: «У руководства „Зенита“ не было терпения построить настоящую команду. Деньги есть, а терпения нет»

Sportbox.RUвчера в 17:39

Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»

Евро-футбол.рувчера в 13:51

Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам

Gazeta.SPbвчера в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 11:48
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Газета.Ru 13:22
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Происшествия

Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.
Профиль вчера в 09:47
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

На фоне такоего ажиотажа в Сети периодически появляются рендеры, где пользователи экспериментируют: соединяют популярные модели внедорожников и с уже известным седаном Lada Vesta.
32CARS.ru вчера в 01:06
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева засветилась в Риме в кожаных штанах и бюстгальтере

На публике артистка появилась в довольно экстравагантном наряде: кожаных штанах и бюстгальтере, прикрытом оригинальным пиджаком.
Дни24 02:53
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
Общество

Как Марию Бутину встретили в России

В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида).
RT на русском 13:07
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Фигурное катание

Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
РИА Новости 12:19
Общество

В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
РИА Новости 10:08
Автоспорт

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Единоборства

Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Матч ТВ 10:09
Общество

Бутина пояснила, почему частично признала вину в США

Pravda.Ru 08:16
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия для возможного начала новой операции в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, согласно которым курдские военные должны покинуть зону безопасности в 30 км у границ Турции.
Известия 13:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

РБК 10:52
Космос

Космический зонд NASA TESS присоединился к поиску внеземной жизни

Космический зонд проекта NASA TESS теперь будет работать вместе с организацией Breakthought Listen.
Дни24 вчера в 05:33
Футбол

«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом после отставки Григоряна матче

РБК 10:04
Гаджеты

В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

Astera вчера в 06:49
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
Известия вчера в 21:10
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мирча Луческу
Румынский футболист
Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное