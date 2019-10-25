В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Происшествия Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.

Авто Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети На фоне такоего ажиотажа в Сети периодически появляются рендеры, где пользователи экспериментируют: соединяют популярные модели внедорожников и с уже известным седаном Lada Vesta.

Общество Как Марию Бутину встретили в России В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида).

Фигурное катание Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.

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Общество В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

Единоборства Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым» Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.

Армия и оружие Эрдоган назвал условия для возможного начала новой операции в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, согласно которым курдские военные должны покинуть зону безопасности в 30 км у границ Турции.