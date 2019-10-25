Футбол
Спорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,80 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 67,0238 рубля.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Армия и оружие
Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.