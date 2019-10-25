Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»

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Мирча Луческу: «Рад оставить след в истории „Зенита“. Со мной команда набрала 79 очков из 100»

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Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

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Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»

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Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
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Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике

На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
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Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
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В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ

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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
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Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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