В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.

Экономика АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Происшествия В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области «Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.