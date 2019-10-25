Футбол
Спорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»
Sport24.ruвчера в 12:47
Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»
Евро-футбол.рувчера в 13:51
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В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8
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Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
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