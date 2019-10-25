Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.
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Луческу: «В „Зените“ только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают»

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Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Луческу: «В „Зените“ только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

Бомбардир.рувчера в 13:17

Мирча Луческу: «У руководства „Зенита“ не было терпения построить настоящую команду. Деньги есть, а терпения нет»

Sportbox.RUвчера в 17:39

Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»

Евро-футбол.рувчера в 13:51

Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам

Gazeta.SPbвчера в 18:58
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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