Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии
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С призывом остановить насилие выходят также медработники. Накануне из изоляторов начали выпускать задержанных на акциях протеста.В источнике
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В Белоруссии возобновились массовые акции протеста против режима Лукашенко
Московский Комсомолец02:35