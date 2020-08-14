Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Эхо Москвы
Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

С призывом остановить насилие выходят также медработники. Накануне из изоляторов начали выпускать задержанных на акциях протеста.В источнике
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В Белоруссии возобновились протесты

Общественная служба новостей04:05
Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Эхо Москвы04:03
Интерфакс

В Белоруссии возобновились протесты

Интерфакс02:20
News.ru

Врачи одной из больниц Минска устроили демонстрацию против насилия

News.ru02:42
Московский Комсомолец

В Белоруссии возобновились массовые акции протеста против режима Лукашенко

Московский Комсомолец02:35
ТАСС

В Минске врачи одной из больниц проводят демонстрацию против насилия

ТАСС02:30
ФедералПресс

Минские врачи выступили демонстрацией против насилия

ФедералПресс03:10

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
219

Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
3

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
298

В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Интерфакс06:46
36

Ноги вверх: как смекалка помогает российским пулеметчикам сбивать БПЛА

Полковник, кавалер двух орденов Мужества Вячеслав Доцу описал необычные способы борьбы с дронами, которые отрабатывают в армии Начальник отдела боевой подготовки 41-й общевойсковой армии полковник Вячеслав Доцу в интервью "Красной Звезде" рассказал, как военнослужащих учат бороться с беспилотной авиацией.
Российская газета07:14

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
856

Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.
Интерфакс06:35
2