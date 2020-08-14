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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Накануне из изоляторов начали выпускать задержанных на акциях протеста. Одна из освобожденных рассказала интернет-изданию TUT.BY о том, как силовики угрожали ей смертью и избивали.В источнике
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Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Эхо Москвы04:03
Дождь

В Беларуси возобновились акции протеста. Рабочие заводов снова выходят на забастовки

Дождь03:13
Вести.Ru

Беляков: главный вопрос протестов в Белоруссии – не выборы, а будущее проектов ЕАЭС. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 14:00
Московский Комсомолец

В Белоруссии возобновились массовые акции протеста против режима Лукашенко

Московский Комсомолец02:35
ТАСС

В Минске врачи одной из больниц проводят демонстрацию против насилия

ТАСС02:30
Интерфакс

В Белоруссии возобновились протесты

Интерфакс02:20
News.ru

Врачи одной из больниц Минска устроили демонстрацию против насилия

News.ru02:42

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Intel представила GPU с 16 384 ядрами и чудовищной производительностью

Линейку графических ускорителей XE HP с огромной производительностью представила на мероприятии Architecture Day 2020 компания Intel, сообщает 13 августа IT-ресурс IXBT.com Анонс линейки графических ускорителей XE HP оказался самым ярким событием Architecture Day 2020.
ИА Красная Веснавчера в 16:48
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
5

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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