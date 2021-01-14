Как сообщало ранее ИА REGNUM, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой Live24 РЕН ТВ Известия ТВ Центр Дума ТВ Известия Деловое.ТВ РЕН ТВ РЕН ТВ НТВ Известия РЕН ТВ Дождь Дума ТВ Моя Москва.онлайн Ридус НТВ

С чего всё началось Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены в 2021 году По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%. РИА Новости вчера в 17:01