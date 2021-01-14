Миронов: бензин в России дорожает в трех случаях
Как сообщало ранее ИА REGNUM, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены в 2021 году
По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.
РИА Новостивчера в 17:01
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Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году
Национальная служба новостейвчера в 18:01