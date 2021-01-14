Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Миронов: бензин в России дорожает в трех случаях

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены в 2021 году

По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.
РИА Новостивчера в 17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Эксперты уточнили прогноз по росту цен на продукты

Московский Комсомолецвчера в 04:46
Национальная служба новостей

Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году

Национальная служба новостейвчера в 18:01
РИА Новости

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

РИА Новостивчера в 23:03
РБК

Эксперт дал прогноз относительно роста цен на продукты в 2021 году

РБКвчера в 20:02
News.ru

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в ближайшие месяцы

News.ruвчера в 23:28
URA.Ru

Эксперт спрогнозировал, насколько вырастут цены в 2021 году

URA.Ruвчера в 17:51
Lenta.ru

Эксперт предсказал рост цен в России в 2021 году

Lenta.ruвчера в 17:32

Британский депутат Кочински назвал «чрезвычайно опасным» газопровод «Северный поток – 2»

Британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински призвал правительство страны ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2", который, по его мнению, является "чрезвычайно опасным".
Аргументы недели12 января в 06:01