Общество
REGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газетавчера в 05:39
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Здоровье
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В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
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Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess российских граждан подтвердили коронавирус.
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Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
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FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, пишет газета Financial Times.
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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.