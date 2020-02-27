с чего всё началось

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Происшествия В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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