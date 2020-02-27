Общество

REGNUMREGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарантвчера в 07:56

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Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

URA.Ruвчера в 08:00

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

REGNUMвчера в 07:30

В Госдуме предложили ввести вычет по НДФЛ при покупке российского авто

РЕН ТВвчера в 07:06

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

РИА Новостивчера в 06:58

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Российская газетавчера в 06:55

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

Комсомольская правдавчера в 07:26

«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Парламентская газетавчера в 05:39
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК вчера в 18:21
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В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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Российская газета 01:53
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Национальная служба новостей вчера в 23:57
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо помог потерявшемуся туристу в Нью-Йорке

Ранее Леонардо Ди Каприо спас пассажира туристического судна, упавшего за борт у острова Сен-Бартелеми на Карибах.
Интерфакс 26 февраля в 08:27
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
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Дженнифер Лопес избавилась от длинной шевелюры

Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
VSE42.RU вчера в 23:51
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Российская газета вчера в 11:39
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Известия вчера в 18:49
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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За поправки в Конституцию готовы проголосовать 25% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Дождь 01:23
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
ФАН 26 февраля в 21:59
Экономика

Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация

Интерфакс вчера в 01:34
Политика

Дмитрий Язов: Руста послали на Красную площадь, чтобы дискредитировать наше военное руководство. Может быть, даже по договоренности с Горбачевым (Гордон, Украина) (Гордон)

Последний маршал СССР Дмитрий Язов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в 2014 году рассказал о роли Георгия Жукова в предотвращении «блицкрига» во время Великой Отечественной войны, своем участии в сражениях, а также о провокации, связанной с полетом Матиаса Руста, приземлившегося на Красной площади в 1987 году.
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Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:40
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Газета.Ru вчера в 15:20
Здоровье

Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице

Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:55
Здоровье

Оливковое масло сохраняет полезные свои свойства даже после жарки

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Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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