Общество
REGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газетавчера в 05:39
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Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
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Здоровье
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
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Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
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Леонардо Ди Каприо помог потерявшемуся туристу в Нью-Йорке
Ранее Леонардо Ди Каприо спас пассажира туристического судна, упавшего за борт у острова Сен-Бартелеми на Карибах.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес избавилась от длинной шевелюры
Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Политика
«Левада-центр»: за поправки в Конституцию готовы проголосовать четверть россиян
За поправки в Конституцию готовы проголосовать 25% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ
Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
Экономика
Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация
Политика
Дмитрий Язов: Руста послали на Красную площадь, чтобы дискредитировать наше военное руководство. Может быть, даже по договоренности с Горбачевым (Гордон, Украина) (Гордон)
Последний маршал СССР Дмитрий Язов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в 2014 году рассказал о роли Георгия Жукова в предотвращении «блицкрига» во время Великой Отечественной войны, своем участии в сражениях, а также о провокации, связанной с полетом Матиаса Руста, приземлившегося на Красной площади в 1987 году.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Здоровье
Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице
Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.