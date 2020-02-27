Общество

REGNUMREGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант07:56

Подробнее о событии

Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

URA.Ru08:00

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Российская газета06:55

В Госдуме предложили ввести вычет по НДФЛ при покупке российского авто

РЕН ТВ07:06

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

РИА Новости06:58

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

Комсомольская правда07:26

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

REGNUM07:30

«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Парламентская газета05:39
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Армия и оружие

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"Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.
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RT на русском 13:56
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Гаджеты

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Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
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На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
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Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.
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Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
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Футбол

«Реал» обжалует красную карточку Рамоса в матче с «Манчестер Сити»

Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен добиться отмены красной карточки, показанной защитнику Серхио Рамосу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", сообщает cadenaser.com.
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Происшествия

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Армия и оружие

Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Новостной фронт 19:03
Общество

Правительство России ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта текущего года авиасообщение с Южной Кореей будет ограничено. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
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Армия и оружие

Лазер с китайского военного корабля попал по самолету разведчику США

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Технологии

GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса

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Хвосты плезиозавров оказались похожи на хвосты китов

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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах

На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
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Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
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Политика

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Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса

Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
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Турцию заподозрили в подготовке атаки боевиков в Алеппо

Войска Сирии не ведут ответного огня. Ожидается атака со стороны боевиков.
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Обнаружена возможность выявления ранних признаков рака

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Для новой схемы мошенничества стали использовать такси

Жертвами новой виды кражи с банковских карт чаще всего становятся пожилые люди, как правило, не пользующиеся мобильным банком.
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Футбол

Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
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