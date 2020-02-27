Общество
REGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правда07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газета05:39
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Армия и оружие
Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
"Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Спорт
CAS решил провести слушания по делу ВАДА и РУСАДА в закрытом режиме
Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Футбол
«Реал» обжалует красную карточку Рамоса в матче с «Манчестер Сити»
Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен добиться отмены красной карточки, показанной защитнику Серхио Рамосу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", сообщает cadenaser.com.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Армия и оружие
Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Общество
Правительство России ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта текущего года авиасообщение с Южной Кореей будет ограничено. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
Армия и оружие
Лазер с китайского военного корабля попал по самолету разведчику США
Военный эсминец КНР направлял лазер на самолет-разведчик Соединенных Штатов, сообщили представители военно-морского ведомства США 27 февраля в специальном заявлении.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Технологии
GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса
Корпорация Microsoft объявила, что не будет участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Наука
Хвосты плезиозавров оказались похожи на хвосты китов
Российский палеонтолог выяснил, что хвост завроптеригий, к которым относятся плезиозавры, был уплощен горизонтально.
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах
На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400
В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Армия и оружие
Турцию заподозрили в подготовке атаки боевиков в Алеппо
Войска Сирии не ведут ответного огня. Ожидается атака со стороны боевиков.
Наука
Обнаружена возможность выявления ранних признаков рака
Общество
Для новой схемы мошенничества стали использовать такси
Жертвами новой виды кражи с банковских карт чаще всего становятся пожилые люди, как правило, не пользующиеся мобильным банком.
Футбол
Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.