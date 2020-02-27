с чего всё началось

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Спорт Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.

Происшествия В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.

Политика Путин сообщил о предложениях использовать двойника Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.

Футбол Порту — Байер 1:3 Напомним, что в первом матче в Леверкузене "Байер" обыграл "Порту" со счетом 2:1. Соперник немецкого клуба по 1/8 финала Лиги Европы определится 28 февраля.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Общество Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.

Общество Как развивается ситуация с распространением коронавируса Как выяснили специалисты, заразиться коронавирусом 2019-nCoV можно не только воздушно-капельным путём, но и рядом других способов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.

Общество Минтруд разъяснил порядок детских выплат малообеспеченным семьям Минтруд разъяснил, что прошлогодние выплаты на первого и второго ребенка не могут учитываться в доходе семьи в следующем году при оформлении пособий, передает ТАСС.

Здоровье На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Здоровье Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.

Происшествия На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.

Общество ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.