Общество

REGNUMREGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант07:56

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Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

URA.Ru08:00

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

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В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах

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