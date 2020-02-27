Общество

REGNUMREGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант07:56

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Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Российская газета06:55

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

Комсомольская правда07:26

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URA.Ru08:00

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

REGNUM07:30

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Парламентская газета05:39
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