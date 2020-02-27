с чего всё началось

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

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Биатлон Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Космос Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.