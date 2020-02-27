Общество

REGNUMREGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант07:56

Подробнее о событии

Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

URA.Ru08:00

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Российская газета06:55

В Госдуме предложили ввести вычет по НДФЛ при покупке российского авто

РЕН ТВ07:06

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

РИА Новости06:58

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

Комсомольская правда07:26

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

REGNUM07:30

«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Парламентская газета05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

Культуромания вчера в 13:14
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Интерфакс вчера в 16:45
Политика

Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
RT на русском вчера в 10:15
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксирован в Грузии, сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
ФАН вчера в 13:25
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Теннис

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.
Газета.Ru вчера в 07:17
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
RT на русском 10:18
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Экономика

Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
Красная весна вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына

Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Московский Комсомолец вчера в 10:08
Музыка

Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Происшествия

Задержанную в Турции россиянку освободили

Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».
RT на русском 09:37
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Гаджеты

Назвали сроки релиза Apple MacBook на процессорах для «смартфонов»

Компания Apple готовится выпустить на рынок ноутбук на процессоре для смартфонов — ARM.
ToDay News Ufa 25 февраля в 02:59
Гаджеты

Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Ferra 11:30
Кино

На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»

Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Live24 09:49
Политика

Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
News.ru 10:41
Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Общество

Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
РБК 09:19
Армия и оружие

В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

РИА Новости 08:49
Транспорт

Рейсы из Италии в Шереметьево переводят на один терминал

С 1 марта рейсы «Аэрофлота» и Alitalia, прилетающие из Италии в Шереметьево, будут обслуживаться в терминале F, проинформировала руководитель дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, 27 февраля сообщает ТАСС.
Красная весна 11:54
Политика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Известия 04:48
Экономика

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Сильнее российский рынок акций падал почти два года назад, когда 6 апреля 2019 года Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников.
Взгляд.ру 11:30
Футбол

Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
RT на русском 09:33
Музыка

В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта

Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
Большая Азия вчера в 08:06
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Экономика

Мосбиржа планирует запустить вечерние торги на рынке акций в конце мая

Московская биржа планирует в конце мая 2020 года запустить вечерние торги на рынке акций, говорится в сообщении организатора торгов.
Интерфакс 08:26
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb вчера в 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное