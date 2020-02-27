Общество
REGNUMМиронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правда07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газета05:39
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