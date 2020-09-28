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Газета.Ru
Газета.Ru

Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной новую методику расчета минимального размера оплаты труда, передает РИА "Новости". По его словам, она приведет к тому, что МРОТ в 2021 будет увеличен на 5,5%, вместо минимально необходимого трехкратного роста.В источнике
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Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарность26 сентября в 03:58
News.ru

Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

News.ruвчера в 04:37
Бизнес журнал

ВНЕСЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МРОТ ОДОБРЕНО

Бизнес журнал27 сентября в 03:45
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Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Газета.Ru

Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 10:59
Megatyumen.ru

МРОТ может вырасти до 12 792 рублей

Megatyumen.ru25 сентября в 23:38
ВЕСТИ: Приморье

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

ВЕСТИ: Приморье25 сентября в 19:28

Армению заподозрили в распространении дезинформации о пленном генерале

Командующий войсковой частью Азербайджана генерал-майор Маис Бардухаров заявил, что личный состав подразделения «будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить».
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Политика Сегоднявчера в 04:55
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Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36

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Главный единоросс страны пообещал дать поручение фракции «Единая Россия» в Государственной думе принять закон о гаражной амнистии как можно быстрее, по возможности - до конца текущего года, потому что это касается огромного количества граждан нашей страны.
Deita.ru25 сентября в 19:50

Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов

Отмечается, что первый тип создаваемых для армии России экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда военнослужащему необходимо быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания.
Военное деловчера в 03:05
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