Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной новую методику расчета минимального размера оплаты труда, передает РИА "Новости". По его словам, она приведет к тому, что МРОТ в 2021 будет увеличен на 5,5%, вместо минимально необходимого трехкратного роста.