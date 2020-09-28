Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной новую методику расчета минимального размера оплаты труда, передает РИА "Новости". По его словам, она приведет к тому, что МРОТ в 2021 будет увеличен на 5,5%, вместо минимально необходимого трехкратного роста.В источнике
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Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством
Слово и Дело26 сентября в 06:28