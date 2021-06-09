Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".

РИА Новости 04:41