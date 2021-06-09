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Экономика

Миронов объяснил, почему сегодня россияне «живут в долг»

Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".
РИА Новости
По словам Миронова, у "огромного количества всех заемщиков" на выплату основного тела долга идет только 8% всех доходов.
Вестник Кавказа
Только пятая часть заемщиков в РФ выплачивают кредиты из доходов, так как банки диктуют невыгодные условия.
Московский Комсомолец
В частности, Миронов указал на несписываемую сумму на счету заемщика, на которую также начисляются проценты.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Миронов объяснил, почему сегодня россияне «живут в долг»

Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".
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