Миронов объяснил, почему сегодня россияне «живут в долг»
Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".
По словам Миронова, у "огромного количества всех заемщиков" на выплату основного тела долга идет только 8% всех доходов.
Только пятая часть заемщиков в РФ выплачивают кредиты из доходов, так как банки диктуют невыгодные условия.
В частности, Миронов указал на несписываемую сумму на счету заемщика, на которую также начисляются проценты.
С чего всё началось
Миронов объяснил, почему сегодня россияне «живут в долг»
Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".
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Сергей Миронов объяснил, почему россияне не в состоянии оплачивать кредиты
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