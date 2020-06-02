Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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