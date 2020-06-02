Шоу-бизнес
РБКМиронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
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Здоровье
Минздрав РТ обеспокоен увеличением отказов больных от госпитализации
Врач отметила, что на сегодняшний день в республике для пациентов с инфарктами, нестабильной стенокардией, пациентов с нарушением мозгового кровотока сохранено общее количество коек, которое было и до COVID-19.
Inkazan 04:55
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
ЖКХ
В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Армия и оружие
Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия
Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:25
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Гаджеты
Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах
Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11.
News.ru 06:31
Наука
На замену литий-ионным батареям создали аккумулятор на основе натрия
Как правило, мощность и долговечность литий-ионных и натриевых батарей очень сильно зависит от того, из чего состоит катод и как он взаимодействует с их электролитом.
ТАСС Наука вчера в 08:51
Общество
В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда
Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России.
Российская газета 08:22
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Армия и оружие
На Черноморском флоте начался летний период обучения
На Черноморском флоте начался летний период обучения. Впервые старт дан в море, а не на суше. Командование приветствовало экипажи кораблей.
Крым 24 вчера в 09:47
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов.
Дождь вчера в 03:08
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Здоровье
Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких
Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
Фонтанка.Ру 12:02
Хоккей
Коварж рассказал об интересе к нему со стороны клубов НХЛ
Спорт-Экспресс 11:55
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.
Чемпионат 12:20
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие
Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16