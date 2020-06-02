Шоу-бизнес
РБКМиронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
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Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Автоспорт
«Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона
"Формула-1" определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Газета.Ru 09:10
Политика
Голосование по поправкам к Конституции превращается в профанацию
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЦИК намерен предложить упрощение порядка голосования по поправкам к Конституции, а именно — разрешить выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования.
REGNUM вчера в 06:51
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка
Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств.
Megaobzor.com 05:06
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Здоровье
Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому
Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома.
Atas.info 08:10
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Российские дилеры марки сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed, который производят на калининградском предприятии «Автотор».
SpeedMe вчера в 08:01
Футбол
Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Евро-футбол.ру 31 мая в 18:21
Космос
Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути
Российская газета 07:47
Политика
Член ОПРФ раскритиковал Навального за оскорбление ветерана ВОВ
Ремесло подтвердил, что на имя Алексея он уже написал заявление, требуя разбирательства за публичное оскорбление столь уважаемого человека.
Версия.Инфо 10:10