Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

Происшествия СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 225

Автоспорт «Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона "Формула-1" определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.

Политика Голосование по поправкам к Конституции превращается в профанацию Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЦИК намерен предложить упрощение порядка голосования по поправкам к Конституции, а именно — разрешить выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. 9,4K

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.

Футбол РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 533

Единоборства Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 3

Энергетика Мировые цены на нефть продолжили рост Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+. 16

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 11

Шоу-бизнес Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания. 4

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 154

Гаджеты Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01 Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств. 6

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 628

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 11

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 63

Политика Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга. 8

Здоровье Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома. 13

Футбол Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.