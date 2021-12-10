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Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии.
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По словам политика, перед праздниками в декабре «граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования».
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Миронов добавил, что на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
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"Предлагаю поступить по справедливости и выплатить российским пенсионерам 13-ю пенсию к Новому году", — заключил он.
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