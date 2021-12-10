ВедомостиМиронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсиюРуководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии.ВедомостиПо словам политика, перед праздниками в декабре «граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования».ИзвестияМиронов добавил, что на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.ПРАЙМ"Предлагаю поступить по справедливости и выплатить российским пенсионерам 13-ю пенсию к Новому году", — заключил он.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДума ТВDaily MoscowНевские НовостиНациональная служба новостейZAB.RUMagadanMedia.ruA42.RUНародные новостиГазета.RuЭкономика сегодняРидусЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаМолваИзвестияBanknn.ruКурьер. Среда. БердскТульская служба новостейКапитал страныГЛАС.RUКомсомольская правдаПодробнее о событии«Заживем»: Сергей Миронов предложил ввести 13-ю пенсию под Новый годBanki Loansвчера в 14:14Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсиюРБКвчера в 09:55Миронов направил на рассмотрение кабмина законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсииТАССвчера в 06:26Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсиюВедомостивчера в 07:17В правительстве обсудят 13-ю пенсию россиянам перед Новым годомURA.Ruвчера в 06:45Глава «эсеров» Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсииРИА Новостивчера в 07:25В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсиюREGNUMвчера в 04:56Показать ещёОценить2KПоделиться