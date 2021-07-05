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Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил платить по 10 тыс. рублей в месяц всем членам семей, в которых есть дети. Партийцы назвали эту программу "Справедливый базовый доход". Согласно предложению, он предназначен для всех семей с детьми.В источнике

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В Госдуме предложили ввести выплаты для всех членов семей с детьми

9111.ruвчера в 13:10

В Госдуме предложили ввести выплаты для всех членов семьи

URA.Ruвчера в 09:32

В Госдуме обсуждают новые выплаты всем членам семей с детьми

Афанасий-бизнесвчера в 10:59

Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми

Российская газетавчера в 10:16

Больше детей, больше денег: омским семьям предложили выплачивать ещё по 10 тысяч на человека

Om1.ruвчера в 09:45

«СР» провела телемост по вопросу реализации концепции справедливого базового дохода

Моссоветвчера в 11:16

Миронов предложил платить каждому члену семьи с детьми по 10 тыс. рублей

Дума ТВвчера в 09:08
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Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Анжелики Агурбаш

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ТАССвчера в 06:33

Посольство Украины в Польше начало проверку скандала с польским пилотом

Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за ненадлежащего поведения пилота, сказал РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко.
РИА Новостивчера в 16:27

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ТАССвчера в 05:38