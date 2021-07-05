Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил платить по 10 тыс. рублей в месяц всем членам семей, в которых есть дети. Партийцы назвали эту программу "Справедливый базовый доход". Согласно предложению, он предназначен для всех семей с детьми.В источнике
Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми
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