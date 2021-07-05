Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил платить по 10 тыс. рублей в месяц всем членам семей, в которых есть дети. Партийцы назвали эту программу "Справедливый базовый доход". Согласно предложению, он предназначен для всех семей с детьми.

Афанасий-бизнес Афанасий-бизнес Дума ТВ 9111.ru ZAB.RU