Коронавирус

ТАССТАССМиронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Политик считает, что эти меры смогут смягчить последствия снижения курса рубля и пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ruвчера в 04:28

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газетавчера в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Политика

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Вести.Ru 01:34
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

США может создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Нефтяные компании США могут объединить усилия по разработке нефтяных месторождений с крупнейшей нефтекомпанией Саудовской Аравии «Saudi Aramco».
ГЛАС.RU вчера в 05:39
Гаджеты

Специалистам по DevOps — ноутбук с семью экранами

В компании Expanscape спроектировали ноутбук Aurora 7, оснащенный семью дисплеями.
Открытые системы 19 марта в 12:09
Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Российская газета 03:08
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Армия и оружие

Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия вчера в 17:13
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Армия и оружие

В Польше испугались «российского электронного колпака» для Европы

Аргументы и Факты 20 марта в 22:45
Происшествия

Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии

Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
REGNUM вчера в 10:19
Авто

Представлена новая Hyundai Elantra

Компания Hyundai Motor представила новое поколение седана Elantra, а также гибридную версию автомобиля (впервые в истории модели).
iXBT.com 19 марта в 09:59
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла перестрелка

Сотрудники отделения ФСБ по Башкирии в субботу, 21 марта, провели в Уфе спецоперацию по задержанию подозреваемых в преступлении, в ходе которой произошла перестрелка.
Известия вчера в 15:16
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Как сообщает ToDay News Ufa, страны, которые планировали участвовать в международном музыкальном конкурсе, смогут отправить выбранных артистов в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 20 марта в 14:11
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

В Сингапуре произошла вторая вспышка коронавируса

В Сингапуре наблюдается вторая вспышка коронавируса COVID-19 из-за распространения болезни вне Китая, рассказал министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Хорватии

Газета.Ru 01:52
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»

Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
Millionaire.ru вчера в 05:08
Здоровье

«Мы искренне сожалеем». Депутат Рожков обратился к ульяновцам

Депутат ЗСО, директор ОАО "ПАТП-1" Михаил Рожков, 15-летний сын которого стал первым заражённым коронавирусом в Ульяновской области, обратился к землякам в соцсети.
Ульяновск онлайн 01:23
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
News.ru 02:58
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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