Коронавирус

ТАССТАССМиронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Политик считает, что эти меры смогут смягчить последствия снижения курса рубля и пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

Подробнее о событии

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русскомвчера в 23:55

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30

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Коммерсантъвчера в 23:41

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РИА Новостивчера в 23:02

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газетавчера в 03:54

В Госдуме хотят дополнительно проиндексировать пенсии

URA.Ruвчера в 23:42
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Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
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