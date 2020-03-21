Коронавирус

ТАССТАССМиронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Политик считает, что эти меры смогут смягчить последствия снижения курса рубля и пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газетавчера в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ruвчера в 04:28

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Суть событий 02:32
Общество

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Агентство Москва 09:08
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Футбол

Вадим Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов. Жизнь вернула долги»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей карьере.
Sports.ru 06:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выбрала идеальный аксессуар для защиты от коронавируса

Фанаты Собчак высказали предположение, что она не просто так надела на себя такой костюм и маску.
RuNews24.ru 01:38
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Спорт

Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой

Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.
ProstoProSport 05:46
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Вечерняя Казань 07:17
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта.
Вестник Кавказа 01:08
Общество

Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств.
Комсомольская правда 09:28
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала дочь от Данилы Козловского

Козловский и Зуева вместе перебрались в Соединенные Штаты, где проходили роды.
Bimru.ru 04:09
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
News.ru 06:44
Общество

Мантуров заявил, что в России нет дефицита продуктов

Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос.
ТАСС 07:34
Происшествия

Сообщение о «минировании» сразу пяти самолетов поступило в Шереметьево

ТАСС 08:57
Здоровье

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов.
Lenta.ru 09:17
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Армия и оружие

Минобороны направляет в Италию медиков и вирусологов

Всего российские военные планируют направить на помощь итальянцам восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Военное обозрение 00:30
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец вчера в 11:23
Политика

Явка на выборы президента Абхазии превысила 43%

RT на русском 08:55
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Компания Toyota продолжает работу над новым Toyota Land Cruiser 300.
Автоновости дня вчера в 03:45
Политика

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Взгляд.ру 07:58
Общество

В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 07:17
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное