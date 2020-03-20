Коронавирус
ТАССМиронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Политик считает, что эти меры смогут смягчить последствия снижения курса рубля и пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.Российская газетавчера в 03:54
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Российская газетавчера в 03:54
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