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RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
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