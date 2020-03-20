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Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

Подробнее о событии

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

ТАСС03:24

Проиндексировать пенсии предложили в Госдуме

Deita.ru09:15

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ru04:28

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости09:38

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газетавчера в 03:54

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество

В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом

На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
Югополис вчера в 10:19
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:23
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

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РИА Новости 11:22
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Музыка

Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
НТВ 08:06
Общество

В Финляндии от коронавируса умер первый человек

21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
МонаВиста 11:26
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК 10:15
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Политика

Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
RT на русском 11:37
Общество

В России за сутки выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 21 марта в России в 18 регионах выявлено 53 новых случая коронавируса.
МонаВиста 11:21
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментровал приостановку проекта ТАСС о Путине.
Мой Брянск вчера в 13:29
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
ФАН 02:51
Авто

Названы самые популярные иномарки в автопарке России

Evo-rus.com 09:14
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Общество

Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.
Вести.Ru 11:18
Общество

ЕГЭ-2020 предложили сделать дистанционным

Единый государственный экзамен в этом году предложили провести в дистанционном режиме.
Рифей-Пермь 05:20
Общество

В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
РБК 09:16
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
Здоровье

Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь.
Lenta.ru 10:59
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
Общество

Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
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