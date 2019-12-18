Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Происшествия Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Общество СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Футбол Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".

Технологии Apple создала секретную команду для разработки спутников Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.