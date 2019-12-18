Экономика

REGNUMREGNUMМиронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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Агентство Москва18 декабря в 06:45
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