Экономика
REGNUMМиронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии
Российская газета18 декабря в 09:17
Миронов предложил потратить неизрасходованные бюджетные деньги на «тринадцатые зарплаты»
Московский Комсомолец18 декабря в 08:25
Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами
ЗакC.Ру18 декабря в 06:55
С.Миронов предложил выплатить 13-е зарплаты и пенсии из неистраченного бюджетного 1 трлн руб
Агентство Москва18 декабря в 06:45
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