Экономика

Накануне.RuНакануне.RuМиронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб. Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета.
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Лидер «Справедливой России» Миронов предложил направить триллион рублей на выплату пенсий

URA.Ru14:08

«Неиспользованный» триллион рублей в Госдуме предложили «раздать» россиянам

News.ru08:23

Миронов предложил потратить неизрасходованные бюджетные деньги на «тринадцатые зарплаты»

Московский Комсомолец18 декабря в 08:25

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

REGNUM18 декабря в 08:54

Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии

Российская газета18 декабря в 09:17

Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

ЗакC.Ру18 декабря в 06:55

С.Миронов предложил выплатить 13-е зарплаты и пенсии из неистраченного бюджетного 1 трлн руб

Агентство Москва18 декабря в 06:45
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Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
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Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж

Daily-Motor.Ru 08:46
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Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Известия 12:22
Политика

Россия и Украина достигли «принципиального соглашения по газу»

Россия, Украина и Еврокомиссия смогли «достичь принципиального соглашения по газу».
Фонтанка.Ру 19 декабря в 14:58
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
ToDay News Ufa 13:08
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия вчера в 04:37
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 04:22
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Экономика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК 09:51
Происшествия

Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

Интерфакс 07:48
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13:39
Экономика

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Российская газета вчера в 10:00
Здоровье

Названы лучшие средства для борьбы с похмельем

Фудблогер Роман Морозов назвал лучшие средства для борьбы с похмельем. Простые советы помогут легче пережить утро после застолья.
Актуальные Новости 06:51
Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ 02:55
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com 19 декабря в 01:53
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском 11:08
Происшествия

Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Известия 07:30
Здоровье

Врачи назвали симптомы появления тромбов и защищающие от них продукты

Врачи рекомендуют включить в пищевой рацион каждого человека чеснок, семена льна, кайенский перец и куркуму.
Московский Комсомолец 00:28
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА

Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
ТАСС Спорт 03:05
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.
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Футбол

«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

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