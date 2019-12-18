Экономика

Накануне.RuНакануне.RuМиронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб. Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета.
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Лидер «Справедливой России» Миронов предложил направить триллион рублей на выплату пенсий

URA.Ru14:08

«Неиспользованный» триллион рублей в Госдуме предложили «раздать» россиянам

News.ru08:23

Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии

Российская газета18 декабря в 09:17

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

REGNUM18 декабря в 08:54

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С.Миронов предложил выплатить 13-е зарплаты и пенсии из неистраченного бюджетного 1 трлн руб

Агентство Москва18 декабря в 06:45
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

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В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0. В этой встречи главный судья Стефани Фраппар обходится без системы видеопомощи рефери (VAR), которую используют для взятия ворот.
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Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 18 декабря в 07:12
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Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
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Происшествия

Украинский премьер назвал причину пожара в одесском колледже

Известия 04:52
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В Берлине завершена операция на рождественском рынке

Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.
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Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил 11 НЛО возле Солнца

Исследователи из Индии смогли обнаружить 11 НЛО возле Солнца.
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Спорт

WADA отказалось передать СК РФ базы данных по делу Родченкова

Российские следователи заявляют, что располагают доказательствами фактов удаленного посещения Родченковым и неустановленными лицами в 2015-2016 гг. базы данных с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.
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Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин установил в своем замке дверь, украшенную иконами

Телеведущий Максим Галкин продемонстрировал новую дверь для своего замка.
URA.Ru 18 декабря в 09:40
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»

Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
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Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 17:15
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Дилеры пообещали подорожание авто с января

Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.
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Американский Геральт. Как первые зрители оценили сериал «Ведьмак»

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Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

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РИА Новости 18 декабря в 21:16
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Наука

Названы 10 человек, оказавших наибольшее влияние на науку в 2019 году

Редакция журнала Nature опубликовала список из десяти человек, внесших, по мнению издания, важнейший вклад в развитие науки в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 05:15
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«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом», Черышев вышел на замену

Спорт-Экспресс 16:53
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Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM вчера в 00:33
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
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