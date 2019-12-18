Экономика
Накануне.RuМиронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб. Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета.
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Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии
Российская газета18 декабря в 09:17
Миронов предложил потратить неизрасходованные бюджетные деньги на «тринадцатые зарплаты»
Московский Комсомолец18 декабря в 08:25
Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами
ЗакC.Ру18 декабря в 06:55
С.Миронов предложил выплатить 13-е зарплаты и пенсии из неистраченного бюджетного 1 трлн руб
Агентство Москва18 декабря в 06:45
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