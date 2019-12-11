Общество

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтМиронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Прибавки к пенсиям с Нового года являются обычной индексацией, о ней не нужно постоянно кричать. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
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Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

REGNUMвчера в 01:15

Миронов призвал не позориться кричащих о «прибавках» к пенсиям

Московский Комсомолец03:21

«Стыдно!». В Госдуме оценили повышение пенсий с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 03:21

«Помолчать и не позориться»: Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Регион online03:25

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Инвест-Форсайтвчера в 16:23
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Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

Военное обозрение вчера в 04:25
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Наука

Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека

Практически у всех прирученных зверей в ДНК исследователи обнаружили схожие изменения, не встречавшиеся в геномах их диких сородичей.
РИА Новости 00:00
Политика

В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Спорт

На следующей неделе пройдет встреча глав спортивных федераций России

Внеочередная встреча глав всех спортивных федераций России пройдет в Министерстве спорта на следующей неделе.
Известия 04:01
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Коммерсантъ 04:23
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
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Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Московский Комсомолец 04:40
Общество

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 03:49
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor вчера в 04:10
Футбол

Дзюба – после вылета «Зенита» из еврокубков: «Обосрались»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3). Россияне вылетели из сезона еврокубков.
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На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
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В Киевской области украли памятник погибшим в операции в Донбассе

РИА Новости 04:40
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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