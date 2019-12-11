Общество
Инвест-ФорсайтМиронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Прибавки к пенсиям с Нового года являются обычной индексацией, о ней не нужно постоянно кричать. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Происшествия
Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей
В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
Происшествия
В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Шоу-бизнес
Денис Ребров вспомнил, как начинался его роман с Дианой Шурыгиной
В настоящее время Диана встречается с молодым миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась еще в отношениях с Андреем.
Происшествия
В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Наука
Ученые узнали, что стресс способен продлевать жизнь
Транспорт
Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.
Политика
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже
Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
Интернет
Антивирус Avast уличили в торговле данными пользователей
Компанию Avast, занимающуюся разработкой антивирусного ПО, уличили в сборе и продаже данных об интернет-активности пользователей.
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Происшествия
Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается во взятке
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Спорт
WADA отстранило Россию от участия во всех международных соревнованиях
В релизе уточняется, что к соревнованиям могут быть допущены «чистые» спортсмены из РФ, однако выступать они смогут лишь под нейтральным флагом и в обезличенной форме.
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.