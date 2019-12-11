Прибавки к пенсиям с Нового года являются обычной индексацией, о ней не нужно постоянно кричать. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

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