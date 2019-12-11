Общество
Инвест-ФорсайтМиронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Прибавки к пенсиям с Нового года являются обычной индексацией, о ней не нужно постоянно кричать. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
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Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ
Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
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Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
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Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
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Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
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Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России
Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход — регулярную выплату, которую получает каждый проживающий в России гражданин от государства, независимо от уровня дохода и занятости.
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Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
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Журнал Time назвал артиста года
Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.
Армия и оружие
Российский корабль подозревают в охоте за американским авианосцем
В течение нескольких дней российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" могло вести охоту за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Футбол
«Шахтёр» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Аталанта» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Политика
Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»
Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
Общество
Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы
Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Происшествия
В Петербурге «заминировали» метро и больницы
В электронном письме сообщается о минировании судов, 20 станций метрополитена и 10 больниц в разных районах города.
Наука
Ученые подтвердили право России на расширение границ шельфа в Арктике
Футбол
Запашный: «Клянусь, я не знал про проблемы Дзюбы и „Спартака“»
По словам Запашного, который призвал отправлять на трибуны ОМОН, чтобы бойцы "покрошили" футбольных ультрас, он не знал об этой истории.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.