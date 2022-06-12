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Миронов призвал повысить налоги для россиян с высокими доходами

Люди с высокими доходами должны платить повышенные налоги, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ведомости
Миронов напомнил, что с начала прошлого года граждане с доходом более 5 млн руб. в год платят повышенные налоги в размере 15%.
Ведомости
Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума.
РИА Новости
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон ранее допустил, что падение доходов жителей России на фоне санкций может оказаться «нешуточным».
Экономика сегодня

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Миронов призвал повысить НДФЛ для сверхбогатых до 18%
Газета.Ru08:18
Миронов призвал повысить налоги для россиян с высокими доходами
Ведомости08:29
Лидер эсеров Миронов выступил за увеличение налогов для сверхбогатых россиян
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Миронов предложил повысить налоги для сверхбогатых
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Депутат Госдумы призвал повысить налог для богатых в России
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Миронов: сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов
Московский Комсомолец07:50
Лидер эсеров Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых
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