Информационный портал "Военное дело" сообщил, что ВСУ взорвали последний из трех мостов между Северодонецком и Лисичанском.12 июня 2022 в 14:04 Таким образом, была реализована задумка украинского командования — остановить наступление войск коалиции.
Украинские власти допускают возможность обмена политика Виктора Медведчука на двух британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни на территории ДНР, пишет газета Sunday Express.
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Тернопольской области крупный склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, поставленных Киеву из США и Европы.