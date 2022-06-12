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Миронов призвал повысить налоги для россиян с высокими доходами

Люди с высокими доходами должны платить повышенные налоги, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ведомости
«Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год. А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ», — заявил Миронов.
ИА Красная Весна
Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума.
РИА Новости
Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.
Ведомости

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