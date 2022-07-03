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Мирошник: документы о присутствии иностранцев в ВСУ станут доказательствами на трибунале

Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.
РИА Новости
«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — сказал он.
РБК
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Взгляд.ру
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев также рассказал, что в Лисичанске находятся более 2 тыс. бойцов Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины, которые защищают иностранных наемников.
Газета.Ru

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Посол ЛНР сообщил о найденных в Лисичанске документах иностранных наемников
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Мирошник: документы о присутствии иностранцев в ВСУ станут доказательствами на трибунале
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