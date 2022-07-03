Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев также рассказал, что в Лисичанске находятся более 2 тыс. бойцов Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины, которые защищают иностранных наемников.
"При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - сказали журналистам в пресс-службе Росгвардии.