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Мирошник: документы о присутствии иностранцев в ВСУ станут доказательствами на трибунале

Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.
РИА Новости
«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — сказал он.
РБК
Согласно найденным свидетельствам, по словам Мирошника, иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских сил в Лисичанске и Северодонецке и ставили задачи военнослужащим.
ТК Звезда
Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над городом и несколькими близлежащими населенными пунктами, наиболее крупными из которых являются Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
ТАСС

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