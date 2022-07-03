Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над городом и несколькими близлежащими населенными пунктами, наиболее крупными из которых являются Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".