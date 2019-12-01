Шоу-бизнес
Lenta.ruМирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием. По словам 34-летней предпринимательницы, медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.Lenta.ruвчера в 12:51
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«Мне дали семь месяцев»: Мирослава Дума впервые рассказала о смертельной болезни
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