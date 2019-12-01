Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruМирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием. По словам 34-летней предпринимательницы, медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram
, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ruвчера в 12:51

Подробнее о событии

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Super.ruвчера в 11:54

Многодетной Мирославе Думе поставили смертельный диагноз

7Дней.рувчера в 18:00

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

РИА Новостивчера в 15:40

У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ruвчера в 13:00

«Мне дали семь месяцев»: Мирослава Дума впервые рассказала о смертельной болезни

Комсомольская правдавчера в 12:50

«Я хочу остаться здесь»: Мирослава Дума впервые рассказала про свою смертельную болезнь

Телепрограммавчера в 21:50

Мирослава Дума призналась, что ей диагностировали смертельное заболевание легких и дали 7 месяцев

Woman.ruвчера в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:31
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru 30 ноября в 05:01
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

Фура сгорела после столкновения с бензовозом под Челябинском

В Челябинской области столкнувшаяся с бензовозом фура сгорела после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».
REGNUM вчера в 23:12
Здоровье

Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor вчера в 22:26
Происшествия

Пассажирский транспорт Забайкалья проверят после ДТП с автобусом

Говорит Москва 00:20
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд.
Piter.tv 29 ноября в 04:23
Авто

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru вчера в 16:01
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Lenta.ru 30 ноября в 23:48
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

В Саратове бойцовская собака напала в магазине на мать с ребенком

КП - Саратов 00:28
Транспорт

На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

РБК 29 ноября в 01:49
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Футбол

«Рома» одержала выездную победу над «Вероной»

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Ромы» со счетом 1:3. Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился Джастин Клюйверт.
LiveSport.ru вчера в 16:46
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:29
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru вчера в 01:41
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня

РЕН ТВ 30 ноября в 21:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мирослава Дума
Российский журналист, автор колонок в глянцевых журналах, частый гость светских мероприятий, одна из законодательниц street-fashion. Мирослава Дума / Miroslava Duma родилась весной 1983 года в Москве, в семье политика и члена Совета Федерации Василия Думы. С раннего детства девочка интересовалась модой. Мирослава Дума окончила факультет журналистики Московского государственного института международных отношений.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное