Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием. По словам 34-летней предпринимательницы, медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.

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Общество Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.

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Политика Патрушев с 1 по 4 декабря посетит Китай Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности.