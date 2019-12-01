Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruМирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием. По словам 34-летней предпринимательницы, медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

«Я хочу остаться здесь»: Мирослава Дума впервые рассказала про свою смертельную болезнь

Телепрограмма21:50

Многодетной Мирославе Думе поставили смертельный диагноз

7Дней.ру18:00

У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ru13:00

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

РИА Новости15:40

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Lenta.ru12:51

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Super.ru11:54

Мирослава Дума призналась, что ей диагностировали смертельное заболевание легких и дали 7 месяцев

Woman.ru11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости 16:59
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
РИА Новости 21:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась в любви Туле

Подписчики, традиционно, не смогли пройти мимо. Многие стали признаваться исполнительнице в любви.
Молодой коммунар 13:55
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Общество

Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и подарили ей машину

В городе США Галвестон посетители одного кафе купили автомобиль официантке, когда узнали, что она тратит на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Вечерняя Москва 21:56
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 21:14
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Политика

В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия 23:32
Авто

Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Здоровье

Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа

В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Вечерний курьер 06:48
Общество

Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России

В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Online47.ru 01:27
Гаджеты

Производство iPhone SE2 запустят в декабре

В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK вчера в 07:38
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru 21:48
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera 29 ноября в 16:03
Политика

Патрушев с 1 по 4 декабря посетит Китай

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности.
ТАСС 29 ноября в 02:44
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Общество

Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
РИА Новости 08:26
Здоровье

Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru вчера в 22:43
Наука

Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год

В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Evo-rus.com 00:50
Наука

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru 12:23
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Шоу-бизнес

Подарок за четыре тысячи евро разочаровал Ларису Гузееву

iReactor 15:52
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro 19:00
ещё по теме
Мирослава Дума
Российский журналист, автор колонок в глянцевых журналах, частый гость светских мероприятий, одна из законодательниц street-fashion. Мирослава Дума / Miroslava Duma родилась весной 1983 года в Москве, в семье политика и члена Совета Федерации Василия Думы. С раннего детства девочка интересовалась модой. Мирослава Дума окончила факультет журналистики Московского государственного института международных отношений.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное