Российский предприниматель, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала, что ей диагностировали смертельное заболевание легких и дали семь месяцев. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Футбол Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Происшествия Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

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Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Футбол Стали известны соперники сборной России на Евро-2020 Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.