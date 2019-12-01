Шоу-бизнес

Мойка78Мойка78Мирослава Дума рассказала о смертельном диагнозе

Российский предприниматель, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала, что ей диагностировали смертельное заболевание легких и дали семь месяцев. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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