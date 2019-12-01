Шоу-бизнес
Газета.RuМирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких. Об этом она написала в своем Instagram. Она заявила, что, по словам медиков, ей осталось жить семь месяцев.
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«Мне дали семь месяцев»: Мирослава Дума впервые рассказала о смертельной болезни
Комсомольская правда12:50
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Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых
По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
Хоккей
«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Экономика
В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Политика
Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Наука
Старые подводные кабели пригодятся для регистрации землетрясений
Американские исследователи из Калифорнийского технологического института предложили использовать старые подводные кабели, чтобы регистрировать землетрясения.
Наука
Эксперты назвали смертельную опасность жирной пищи
Общество
Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»
Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf).
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Здоровье
Минздрав РФ проверил наличие препаратов для терапии муковисцидоза
Напомним, 18 октября глава СРК Александр Бастрыкин поручил региональным следственным комитетам досконально проверить ситуацию с наличием и назначениями препаратов для терапии муковисцидоза.
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Политика
Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Армия и оружие
Бейсбольную машину приспособили для запуска военных дронов
ВВС США сегодня все больше полагаются на дронов. Они выполняют множество разных боевых задач, но разведка все еще остается приоритетной.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Политика
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Происшествия
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Транспорт
РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы
Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц.
Футбол
Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Энергетика
Грузия получит в 4 раза больше газа за транзит из Азербайджана к 2023 году
Объем природного газа, получаемого Грузией за транзит топлива по «Южному газовому коридору» из Азербайджана в Турцию, к 2023 году вырастет почти в 4 раза, сообщила пресс-служба правительства Грузии 30 ноября на официальном интернет-ресурсе.