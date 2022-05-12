Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе
Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.