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Мировая добыча нефти в апреле снизилась из-за России до 98,1 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете сообщает, что добыча нефти в мире по состоянию на апрель снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки (б/с).
Коммерсантъ
В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост до 5,2 миллиона баррелей в сутки в основном благодаря программам стимулирования экономики и ослаблению ограничений из-за COVID-19.
РИА Новости
Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей.
Финмаркет
На ухудшение прогнозов ОПЕК повлияли возможное снижение мирового ВВП, новая волна COVID-19 в Китае, а также геополитическая ситуация.
РИА Новости

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