Коронавирус

Вести.RuВести.RuМировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg. Citigroup Inc. ожидает, что глобальные потери от пандемии составят около $5 триллионов.
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Мир обеднеет на 5 триллионов долларов: какой будет доля России

Московский Комсомолец10:28

Коронавирус может стоить мировой экономике $5,5 трлн

Коммерсантъ01:24

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

РБК03:59

Bloomberg: мировая экономика потеряет $5 трлн из-за коронавируса

RT на русском02:20

СМИ рассказали, какой ущерб мировой экономике принесет коронавирус

РИА Новости02:02

Оценена стоимость коронавируса для мировой экономики

Lenta.ru07:35

Bloomberg: мировая экономика потеряет от коронавируса $5 трлн

ТАСС00:29
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий обеспечить семьи с детьми дополнительной социальной поддержкой.
Московский Комсомолец 07 апреля в 12:39
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Вести.Ru 10:46
Экономика

ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Дума ТВ 12:16
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Газета.Ru 10:05
Авто

Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Quto.ru 10:59
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка»

Дочери голливудской актрисы Миллы Йовович зажигательно спели детскую песню «Антошка».
НТВ 04:22
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Кино

Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет

Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
SM News 07:37
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Правда УрФО 03:28
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Игры

Capcom представила краткий план по развитию Resident Evil: Resistance

Capcom показала очень краткий план по развитию асимметричной Resident Evil: Resistance — в ближайшие пару месяцев много нового контента, к сожалению для немногих фанатов сетевого режима ремейка Resident Evil 3, ожидать не стоит.
Игромания.ру 12:21
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН 09:58
Футбол

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Спорт-Экспресс 09:20
Общество

Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
РЕН ТВ 12:44
Авто

Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham

Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Motor 08:01
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
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