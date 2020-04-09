Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg. Citigroup Inc. ожидает, что глобальные потери от пандемии составят около $5 триллионов.

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

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