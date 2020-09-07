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Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики после пандемии

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Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

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Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

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Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

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Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

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Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

Суд в Ижевске приговорил к 21 году в колонии строгого режима 38-летнего мужчину по обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности десяти мальчиков, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Интерфакс07:46
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что футболисты Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд, которых подозревают в нарушении карантина, выведены из состава сборной и не поедут на матч Лиги наций против команды Дании, сообщается на странице английской команды в Twitter.
РИА Новости09:19