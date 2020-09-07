Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
Подробнее о событии
Вести.Ru

Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

Вести.Ru04:23
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
Говорит Москва

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
News.ru

Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ruвчера в 13:46
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
Российская газета

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики

Российская газета20:35

Зайберт: Берлин ждёт от Москвы ответов по делу Навального

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия и её партнёры в ближайшее время ожидают от Москвы ряд шагов по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которое он назвал «тяжким преступлением».
REGNUM06:18
1

Клинические испытания вакцины «Вектора» завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.
Москва 2403:26

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
29

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
5

Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
4