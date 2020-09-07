Шесть случаев коронавируса выявили в техникуме на Алтае

Коронавирус в Алтайском крае с началом учебного года начали выявлять в учебных заведениях, в частности, три случая выявлено в школе искусств в Барнауле и шесть в колледже кинологии и предпринимательства.